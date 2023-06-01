Путин прибыл в детский реабилитационный центр в Подмосковье

Президент России Владимир Путин прибыл в детский реабилитационный центр, расположенный в Подольске. Поездка приурочена к Международному дню защиты детей.

По прибытии главу государства встретили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, губернатор Московской области Андрей Воробьев и директор центра Елена Ефимовна.

«Очень мощный диагностический центр, блоки физиотерапии, физическая реабилитация, автономное отопление, пищеблок — все это сделано в очень достойном, качественном исполнении, это мировой стандарт реабилитации. Инфраструктура позволяет восстанавливать утраченные или ограниченные функции практически по всем направлениям для того, чтобы ребенок вернулся к нормальной жизни», — сообщил Мурашко на встрече с российским лидером.

Он доложил Путину о работе учреждения и рассказал о введении еще нескольких высокотехнологичных центров по стране.

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