Путин поздравил участников мероприятий ко Дню защиты детей

Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

Глава государства отметил, что Москва снова встречает большую команду ребят из разных российских регионов, а также делегации из стран СНГ.

«В России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства. Важно, что в решение этих масштабных, востребованных задач вносят достойный вклад такие авторитетные общественные, благотворительные организации, как Российский детский фонд», — говорится в обращении, опубликованном 1 июня на сайте Кремля.

Он выразил уверенность, что детский праздник пройдет успешно, как и всегда, а экскурсии, походы в музеи и театры надолго запомнятся гостям Москвы.

В День защиты детей — 1 июня — стартует фестиваль «Лето ярких впечатлений – 2023». По традиции пройдет большой концерт детских и молодежных коллективов.

В московском парке развлечений «Сказка» три месяца в рамках мероприятия в общей концепции объединят еженедельные тематические праздники, анимационные и шоу-программы.