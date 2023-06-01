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Путин поздравил участников мероприятий ко Дню защиты детей

Путин поздравил участников мероприятий, посвященных Дню защиты детей
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

Глава государства отметил, что Москва снова встречает большую команду ребят из разных российских регионов, а также делегации из стран СНГ.

«В России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства. Важно, что в решение этих масштабных, востребованных задач вносят достойный вклад такие авторитетные общественные, благотворительные организации, как Российский детский фонд», — говорится в обращении, опубликованном 1 июня на сайте Кремля.

Он выразил уверенность, что детский праздник пройдет успешно, как и всегда, а экскурсии, походы в музеи и театры надолго запомнятся гостям Москвы.

1 июня — День защиты детей: как у малышей и подростков появился свой праздник

В День защиты детей — 1 июня — стартует фестиваль «Лето ярких впечатлений – 2023». По традиции пройдет большой концерт детских и молодежных коллективов.

В московском парке развлечений «Сказка» три месяца в рамках мероприятия в общей концепции объединят еженедельные тематические праздники, анимационные и шоу-программы.

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