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Врач развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма

Нарколог Исаев заявил, что женский алкоголизм поддается лечению
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Утверждение о том, что женский алкоголизм неизлечим, является мифом. Такое мнение врач-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев высказал в четверг, 1 июня.

«Это абсолютный миф и очень грубый. Я имею стопроцентное право так утверждать, потому что в нашей клинике счет не на десятки, а на сотни женщин, прошедших реабилитационные программы и находящихся в трезвости», — отметил он в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, нередко выводы о неизлечимости женского алкоголизма делаются из-за отсутствия адекватного представления о том, получила ли зависимая весь объем помощи.

«К сожалению, зачастую нет адекватного представления о том, в полном ли объеме зависимая женщина получила помощь или она ее не получила и ей не сказали об этом, а просто взяли и закодировали — то есть она просто недолеченная, и мы на основании этого делаем вывод, что это неизлечимо», — подчеркнул специалист.

Нарколог обратил внимание на то, что в наркологических клиниках и реабилитационных центрах женщин в среднем всего лишь около 20–25%, хотя в обществе их примерно половина.

Те женщины, которые стали клиентками таких учреждений, имеют неблагоприятную психиатрическую, психологическую базу, и подобные случаи явно тяжелее, поэтому при поверхностном взгляде кажется, что это совсем не лечится, заключил он.

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Ранее, 25 мая, главный врач Клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров рассказал, что в связи с тем, что в женском организме меньше необходимых ферментов, зависимость развивается намного быстрее, чем у мужчин.

В феврале 2023 года НСН сообщал со ссылкой на экспертов, что алкоголь наиболее разрушительно действует на головной мозг, хотя отрицательно влияет практически на все органы и системы организма человека. Среди прочего, исследователи установили, что употребление спиртосодержащих напитков может стимулировать прогрессирование болезни Альцгеймера.

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