Нарколог заявил о большей опасности алкоголя для женщин по сравнению с мужчинами

Пиво — очень опасный алкогольный напиток для женщин: злоупотребление им потенциально может привести к бесплодию, раку молочных желез или поликистозу. Опасен и другой алкоголь. В связи тем, что в женском организме меньше необходимых ферментов, зависимость развивается намного быстрее, чем у мужчин. Об этом главный врач Клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров рассказал в четверг, 25 мая.

По словам эксперта, злоупотребление пивом приводит к следующим негативным последствиям: нарушение обмена веществ, патология внутренних органов, ожирение, бесплодие.

«Всё это может грозить как мужчинам, так и женщинам», — предупредил Петров в беседе с Lenta.Ru.

По словам врача, если рассматривать отдельно женщин, то пиво может не повлиять на уровень эстрогенов, которые уже находятся в организме. Но оно влияет на основную цепочку функционирования репродуктивной системы женского организма: связь яичников, гипофиза и гипоталамуса.

В этой цепочке дополнительно поступающие эстрогены нарушают гормональный фон и сбивают менструальный цикл, который в дальнейшем может до конца не восстановиться.

«Нарушенный гормональный фон может привести к раку молочных желез, поликистозу, раку яичников, бесплодию», — предупредил нарколог.

Эксперт подчеркнул, что любой алкоголь опаснее для женщин, чем для мужчин. В женском организме меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, поэтому и зависимость развивается быстрее.

Ранее, 23 мая, британские диетологи назвали повышающие уровень тревожности продукты.

Среди них оказались алкоголь, кофеиносодержащие продукты, фастфуд и продукты глубокой переработки.

Ранее, 16 марта, врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал в разговоре с НСН, что продажи слабоалкогольных напитков в России выросли из-за геополитического напряжения и санкций, люди испытывают серьезный стресс, при этом женщины стали чаще употреблять алкоголь из-за спецоперации.