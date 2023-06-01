Путин рассказал, что считает Деда Мороза главнее себя

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей 1 июня признался, что считает Деда Мороза главнее себя.

Такой вопрос задал мальчик Алеша из Архангельской области во время общения главы государства по видеосвязи с многодетными семьями, получившими орден «Родительская слава».

«Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. А мы все люди грешные, и нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, стране», — заметил президент.

Он также добавил, что идти к этой цели наверх порой приходится по тернистому пути, преодолевая многие трудности. И это касается не только взрослых, но и совсем юных граждан страны.

«Каждый должен идти вперед», — добавил президент.

Ранее, 5 января, российский лидер пообщался по телефону с семилетним Давидом из Ставропольского края, чью мечту он исполнил, сняв открытку с елки желаний. Мальчик мечтал побывать в российской столице и посетить военную академию Вооруженных сил России. Глава государства узнал о впечатлениях ребенка от экскурсий в Москве, пожелал ему хорошего отдыха и поздравил его семью с Новым годом.

Путин 22 декабря минувшего года снял три открытки с мечтами участников новогодней акции «Елка желаний».

Тогда же президент России заявил, что верит в Деда Мороза. Во время беседы с маленькой девочкой, которая состоялась в ходе посещения им Дома молодежи и «Елки желаний» в столичном Манеже, он отметил, что все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза.

В декабре 2021 года Путин прокомментировал иск жителя Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза из-за того, что он не выполняет его желания. В ответ Путин заявил, что может выступить адвокатом Деда Мороза, и напомнил, что он дарит подарки только «хорошим девочкам и мальчикам».