Елец получит 206 млн руб. на развитие туристического кода

Федеральные власти в 2023 году направят 206 млн рублей на реализацию туристического кода в центре Ельца, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Средства выделят на сохранение атмосферы старины и купечества в городе в рамках нацпроекта «Туризм», отмечает ИА «Абирег».

На эти деньги в Ельце благоустроят центр и набережную, установят арт-объекты, навигационные стенды и рекламные тумбы. Также будет сделана архитектурная подсветка фасадов и зданий.

В конце мая сообщалось, что в июне на Сахалине завершат строительство нового глэмпинга с видом на море. Объект реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».