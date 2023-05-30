Строительство нового глэмпинга на Сахалине завершат в июне

В Корсаковском районе Сахалинской области в июне планируют завершить строительство нового глэмпинга с видом на море. Об этом региональное министерство туризма сообщает 30 мая.

«Подобный вид отдыха очень актуален. Как правило, у нас в регионе много различных баз, которые можно снять на большую компанию. А здесь может отдохнуть пара или семья с детьми», — прокомментировал министр туризма Артем Лазарев.

По его словам, проекты строительства глэмпингов реализуются в том числе благодаря грантовой поддержке, предусмотренной нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году регион впервые получил федеральные средства на эти цели, финансовая поддержка была оказана девяти проектам строительства некапитальных средств размещения. Многие из них откроются уже этим летом, пишет ИА SakhalinMedia.

Строительство глэмпинга в Корсаковском районе намерены завершить в июне. Первых гостей он примет в начале июля.

В январе сообщалось, что на берегу Анивского залива на Сахалине летом 2023 года откроют новый гостиничный комплекс «Сахалиночка». В него войдут четыре панорамных дома с теплыми полами, кофемашинами, двуспальными кроватями и банными чанами. Туркомплекс строят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».