Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил планах РФ принять участие в саммите БРИКС «на должном уровне»
Наука и техника
РФ впервые развернула на ГСО группировку гидрометеорологических спутников
Мир
В Кремле уточнили темы разговора Путина и Эрдогана
Мир
Президент Сербии призвал Запад повлиять на отзыв спецназа с севера Косово
Мир
Посол исключил наличие поводов для обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Турции
Общество
Шойгу назвал цель атаки украинских беспилотников в Москве
Недвижимость
Названы города с самыми подешевевшими квартирами на вторичном рынке в Подмосковье
Мир
Храм канонической УПЦ захватили в Киевской области
Общество
Собянин поручил максимально быстро устранить повреждения от атак БПЛА в Москве
Здоровье
Врач рассказала о влиянии вредных привычек на продолжительность жизни
Мир
В Риге заявили о перевозке памятника Пушкину из Кронвальдского парка
Общество
Путин освободил Безродную от должности замминистра юстиции

Строительство нового глэмпинга на Сахалине завершат в июне

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Корсаковском районе Сахалинской области в июне планируют завершить строительство нового глэмпинга с видом на море. Об этом региональное министерство туризма сообщает 30 мая.

«Подобный вид отдыха очень актуален. Как правило, у нас в регионе много различных баз, которые можно снять на большую компанию. А здесь может отдохнуть пара или семья с детьми», — прокомментировал министр туризма Артем Лазарев.

По его словам, проекты строительства глэмпингов реализуются в том числе благодаря грантовой поддержке, предусмотренной нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году регион впервые получил федеральные средства на эти цели, финансовая поддержка была оказана девяти проектам строительства некапитальных средств размещения. Многие из них откроются уже этим летом, пишет ИА SakhalinMedia.

Строительство глэмпинга в Корсаковском районе намерены завершить в июне. Первых гостей он примет в начале июля.

В январе сообщалось, что на берегу Анивского залива на Сахалине летом 2023 года откроют новый гостиничный комплекс «Сахалиночка». В него войдут четыре панорамных дома с теплыми полами, кофемашинами, двуспальными кроватями и банными чанами. Туркомплекс строят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023