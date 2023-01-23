Глэмпинг с банным чаном построят на берегу Анивского залива

На берегу Анивского залива на Сахалине летом 2023 года откроют новый гостиничный комплекс «Сахалиночка». В него войдут четыре панорамных дома с теплыми полами, кофемашинами, двуспальными кроватями и банными чанами. Туркомплекс строят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как пишет ИА SakhalinMedia, у домиков будут схожие параметры. Так, на первом этаже будут стоять диваны, а на втором — кровати. Там с комфортом смогут разместиться семьи с детьми.

Монтажные работы уже выполнены, началось обустройство фасадов и кровель. Далее начнется внутренняя отделка помещений. В будущем на территории комплекса появятся беседки и детские зоны. Планируется оборудование уличного кинотеатра для просмотра фильмов под открытым небом.

На строительство глэмпинга предприниматели получили помощь от федеральных властей в размере 7,8 млн рублей. По словам министра туризма Сахалина Артема Лазарева, грантовая поддержка позволила реализовать несколько проектов на Сахалине и на Курильских островах, где сейчас ощущается дефицит средств размещения. Глэмпинги министр назвал более доступным видом отдыха в сравнении с базами и гостевыми домами.

В 2022 году Сахалин впервые получил федеральную субсидию на развитие туризма. Благодаря этому на островах реализуется девять проектов.

Ранее, в декабре 2022 года, сообщалось об открытии в Невельском районе Сахалинской области модернизированной центральной детской библиотеки. Она стала в регионе первым учреждением, модернизированным в рамках нацпроекта «Культура».