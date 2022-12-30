Первая модернизированная детская библиотека открылась на Сахалине

В Невельском районе Сахалинской области завершили модернизацию центральной детской библиотеки. Об этом 30 декабря сообщает SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В помещениях библиотеки выполнен косметический ремонт, а книжный фонд пополнился новыми изданиями. Кроме того, закуплено новое современное оборудование.

Центральная детская библиотека в Невельске стала в регионе первым учреждением, модернизированным в рамках проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

В конце сентября сообщалось, что в Анабарской центральной библиотеке в Якутии появился первый в республике робот-библиотекарь. Он предназначен для консультации посетителей и поиска нужной литературы, выдачи справок.