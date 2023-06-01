Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Мир
Лукашенко указал на обострение военно-политической обстановки вокруг СНГ
Мир
Глава МИД ФРГ исключила расширение НАТО до конца конфликта на Украине
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Польша передала оружие и боеприпасы полиции Молдавии
Экономика
Правительство России призвало промышленность активнее замещать иностранный софт
Армия
Военный эксперт заявил об обеспокоенности США строительством атомных ледоколов РФ
Мир
Швейцарский концерн подал заявку на поставку Киеву через ФРГ танков Leopard
Авто
Автоэксперт оценил инициативу о возвращении техрегламента по производству авто
Общество
Госдума приняла закон о регулировании табачного рынка
Мир
МИД РФ указал на использование США двойных стандартов в сфере инфобезопасности

Правительство России призвало промышленность активнее замещать иностранный софт

Мишустин: промышленности в России надо активнее замещать иностранный софт
0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Промышленности в России надо активнее внедрять результаты российских разработок и исследований, пассивность в этой сфере губительна. Об этом заявил 1 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии ЦИПР-2023 на тему «Цифровая независимость промышленной России».

Мишустин отметил, что за время работы центров компетенций, которые занимаются поискам областей, где страна испытывает критическую зависимость от иностранных цифровых продуктов, определились лидеры. Однако, несмотря на то, что правительство еще в прошлом году поддержало их проекты, внедрение еще не началось.

Премьер добавил, что его в связи с этим искренне удивляет позиция некоторых крупных промышленников. Он добавил, что на западных технологиях долгое время работать не получится, а в настоящее время можно реализовать уникальные возможности российских технологий.

«Призываю всех действовать. Активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок. Пассивность сейчас — как никогда — губительна», — сказал глава кабмина.

В промышленности требуются смелые и неординарные инициативы, которые помогут в кратчайшие сроки достигнуть высокого уровня цифровой зрелости РФ, важно опережать конкурентов «по всем ключевым направлениям индустриального развития», добавил он.

Пустили в дело: как российские компании используют нейросети
Эксперты рассказали, сможет ли ИИ заменить айтишников и дизайнеров

«Не догонять, а задавать свои стандарты для технологий, товаров и сервисов», — подчеркнул премьер.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщил, что в стране около 800 компаний работают в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Около 90% из них является перспективными.

В апреле Мишустин подчеркивал, что внедрение ИИ в экономику страны планируется увеличить до 50% к 2024 году. Сейчас же оно составляет около 20%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023