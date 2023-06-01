Умер актер из «Пиратов Карибского моря» Серхио Кальдерон

На 78-м году жизни умер американский актер мексиканского происхождения Серхио Кальдерон, сообщила Daily Mail в четверг, 1 июня, со ссылкой на родственников артиста.

Отмечается, что актер умер в одной из больниц Лос-Анджелеса по естественным причинам.

Карьера Кальдерона насчитывает шесть десятилетий, он снялся более чем в 40 голливудских фильмах. Известность на киноэкранах актеру принесли роли злодея: говорящая голова в «Людях в черном» 1997 года и капитана Виллануэва в фильме 2007 года «Пираты Карибского моря 3: На краю света», где он снялся вместе с Джонни Деппом.

За несколько дней до смерти актер дал интервью Los Angeles Times, в котором он признался, что «ему нравится играть таких персонажей, потому что его правда начинают ненавидеть». По мнению артиста, таким образом он смог убедить зрителей своей игрой.