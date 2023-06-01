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В Подмосковье открылся летний фестиваль «Фабрика Станиславского»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Летний ежегодный фестиваль «Фабрика Станиславского» открылся в среду, 31 мая, премьерным показом спектакля «Собака на сене» Московского Губернского театра (МГТ). На церемонии побывала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Открытие состоялось на территории усадьбы «Кривякино» в подмосковном Воскресенске. Показ прошел в «исторической атмосфере» под открытым небом.

«Вместо театральных декораций здесь невероятно красивый природный ландшафт. Погода, правда, немного подвела — похолодало — но согревает сила искусства», — отметила корреспондент.

Художественный руководитель МГТ, народный артист России Сергей Безруков рассказал, что активно следит за тем, чтобы все его актеры постоянно совершенствовали свои навыки и умения и не засиживались на определенных ролях. Он добавил, что старается быть для артистов родным отцом.

«Я думаю о них, я забочусь о них. Даже если нет новой работы, я думаю, как бы одному из артистов вырасти. Допустим, засиделся он на определенных ролях, я придумаю ему ввод совершенно любопытный, интересный в уже идущий спектакль (даже 10 лет идущий)», — поделился он.

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Что покажут на «Фабрике Станиславского» региональные театры

Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» проходит в пятый раз. В этом году за 10 дней спектакли покажут коллективы из восьми регионов России. Закрытие состоится 10 июня в Московском Губернском театре.

В День защиты детей — 1 июня — стартует фестиваль «Лето ярких впечатлений – 2023». В московском парке развлечений «Сказка» на протяжении трех летних месяцев в рамках мероприятия в общей концепции будут объединены еженедельные тематические праздники, анимационные и шоу-программы.

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