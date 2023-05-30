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В парке развлечений «Сказка» стартует фестиваль «Лето ярких впечатлений – 2023»

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Фото: пресс-служба парка развлечений «Сказка»
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1 июня в парке развлечений «Сказка» в Крылатском открывается фестиваль «Лето ярких впечатлений – 2023». На протяжении трех летних месяцев в рамках фестиваля в общей концепции будут объединены еженедельные тематические праздники, анимационные и шоу-программы, в том числе фестивали мороженого и шоколада, блогер-фесты, концерты современных исполнителей.

1 июня, в День защиты детей, по традиции пройдет большой концерт детских и молодежных коллективов. На центральной сцене гостей будут встречать студия детского танца L.A.M.A Dance, театр эстрадной песни «Мечта», многократный лауреат международных конкурсов и обладатель Гран-при в номинации «Танцевальное искусство» Анастасия Ложкина. Свое мастерство покажут участники молодежного клуба фланкировки Москвы. Кроме того, все желающие смогут увековечить свои планы на это лето на огромном баннере.

Анимационная программа в рамках открытия фестиваля продолжится 3 и 4 июня. Для гостей парка выступят артисты эстрадного театра «Альт», музыканты оркестра Moscow Beat вместе со сказочными персонажами парка, в центре парка будут организованы яркая бумажная дискотека и розыгрыши призов от партнеров парка.

В летнее время парк работает с 10:00 до 23:00. Время проведения мероприятий — каждые выходные с 14:00 до 19:00. Вход на территорию парка и все мероприятия свободный.

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