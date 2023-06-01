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В «Росэнергоатоме» заверили в сохранении прежнего числа инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

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Фото: ТАSS/EPA/SERGEI ILNITSKY
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) девятая группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останется в прежнем составе, ее расширения не планируется, о чем сообщил 1 июня советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«В рамках новой ротации увеличения числа инспекторов МАГАТЭ не будет. Эта миссия согласована, там будет три человека», — заявил он в беседе с ТАСС.

Карчаа добавил, что ситуация с ротацией до сих пор неясна, даты не названы и не согласованы.

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Ранее, 30 мая, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что из-за ухудшающейся ситуации вокруг Запорожской АЭС агентство планирует усилить присутствие своих специалистов на станции. Хотя прежде отмечал, что проблему безопасности численность инспекторов МАГАТЭ не решит.

27 апреля на ЗАЭС прошла седьмая смена инспекторов агентства. В составе восьмой группы — австралиец и словак. Их должны сменить специалисты из Аргентины, Ирландии и Марокко, однако ротация была дважды перенесена из-за Украины.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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