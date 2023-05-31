Гросси пообещал усилить присутствие МАГАТЭ на территории ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении организации усилить свое присутствие на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он высказался в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 30 мая.

По словам Гросси, миссия МАГАТЭ и впредь будет отслеживать наличие на территории ЗАЭС оружия и ведется ли огонь оттуда или в направлении станции.

«Мы будем, в отличие от прежних задач, внимательнее наблюдать за соблюдением принципов безопасности, которые связаны с военными действиям, милитаризацией, атаками на станцию, всем тем, что раньше не входило в сферу внимания нашей миссии», — сказал Гросси.

Он предложил пять принципов сохранения безопасности на станции, среди которых первые два — это прекращение любых военных действий как с территории ЗАЭС, так и в ее сторону. Также Гросси заявил о недопустимости использования территории станции как базы или склада для любой военной техники, оружия, военного персонала.

На этом же выступлении Гросси отметил, что ситуация с безопасностью крупнейшей в Европе атомной электростанции нестабильна и хрупка. Он также назвал удачей тот факт, что в сложившихся вокруг ЗАЭС условиях еще не произошло крупных техногенных аварий.

В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Россия предельно жестко ответит на атаки Киева по Запорожской атомной электростанции. Он добавил, что Москва призывает мировое сообщество осудить Киев, который не раз подталкивал ситуацию вокруг ЗАЭС на грань ядерного инцидента.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что власти Киева предпринимают попытки по дезорганизации работы Запорожской атомной электростанции.

28 мая Вооруженные силы Украины предприняли атаку на ЗАЭС с помощью беспилотника. Он был посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы на расстоянии 500 м от станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.