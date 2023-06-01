Маска обвинили в попытках вмешательства в выборы в Турции и США

Бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск «прощупывал почву» на выборах президента в Турции, чтобы потом повлиять на выборы в США. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Александрия Окасио-Кортес.

По ее словам, по просьбе турецкого правительства Маск блокировал «неугодные» каналы в Twitter.

«Меня беспокоят выборы в следующем году, учитывая, что Маск повлиял на выборы в Турции. Существует грань, после которой вред от неконтролируемой дезинформации превышает пользу прямого, подлинного общения», — приводит ее слова The Independent в материале от 31 мая.

Также Окасио-Кортес обвинила бизнесмена в том, что он раскрутил фейковый аккаунт от ее имени и распространял с него ложные политические заявление.

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

17 мая Илон Маск заявил, что хочет видеть «нормального человека» на посту президента США. По его словам, правильный американский президент должен хорошо выполнять свою работу, быть «генеральным директором» США.