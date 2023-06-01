Реклама
Прямой эфир
Спорт
Юношеская сборная РФ обыграла соперников из «Коринтианс» на Кубке БРИКС
Мир
Глава Пентагона Остин заявил об отказе Ли Шанфу встретиться в Сингапуре
Мир
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Посол РФ в Сербии назвал силы НАТО одним из факторов эскалации в Косово
Происшествия
Украинские боевики трижды за три часа обстреляли Донецк
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки
Происшествия
Человек пострадал в результате обстрела ВСУ Запорожской области
Мир
В посольстве РФ допустили введение Западом санкций против Сербии
Мир
МИД Норвегии призвал не переоценивать контрнаступление ВСУ
Армия
Российские военнослужащие отразили атаку пешей группы украинских боевиков
Мир
Лавров прилетел в ЮАР для участия в заседании БРИКС
Мир
Крупный пожар на 5 тыс. кв. м вспыхнул в одном из районов Берлина
Сюжет:

В войска начали поставлять новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Пародист»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые образцы комплекса радиоэлектронной борьбы «Пародист» уже поступили в войска Южного военного округа, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

БезБПЛАтный полет: сотрудникам ЧОП и МЧС разрешат сбивать беспилотники
Когда ГД примет законопроект о праве ведомств повсеместно уничтожать подобные аппараты

Система предназначена для подавления работы бортовых радиолокаторов самолетов, а также авиационных систем связи и АСУ (автоматических систем управления). Фотографии и характеристики комплекса в открытом доступе отсутствуют.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, российские разработчики преуспели в создании совершенных систем РЭБ самого разного назначения.

«У нас каждый комплекс РЭБ заточен под выполнение конкретных задач. Основное их воздействие — на системы связи и передачи данных боевого управления, которые, как известно, работают на разных частотах у разных носителей. Есть различные диапазоны, которые распределены между источниками. Свои диапазоны у РЛС, авиации, средств связи, средств передачи данный, у спутников передачи данных. Можно, конечно, давить все диапазоны разом, но эффективность в таком случае невелика. Проще работать конкретно по целям. И у нас в развитии комплексов РЭБ таким путем и пошли. То есть у нас каждый комплекс работает в своем диапазоне, но при этом эффективно давит любые источники радиолокационные или радиотехнические, ставит им помехи и, увеличивая сигнал, может выводить их из строя», — рассказал он «Известиям».

Эксперт отметил, что разработанный в 1990-х комплекс «Красуха-4», который работает по системам управления авиацией, до сих пор считается вполне современной системой.

«По промежуточным итогам специальной военной операции совершенствуется то, что мы там применяли. Когда мы участвовали в боевых действиях в Сирии, «Красуха-4» дорабатывалась. Мы столкнулись с новыми видами вооружения у противника и с тем, что он делает защиту своей техники, и понятное дело, что нужно создавать более избирательные комплексы РЭБ. Возможно, с этим и связана такая модернизация. Думаю, когда испытаем «Пародист» в боевых действиях, мы узнаем его эффективность. Украинская авиация продолжает действовать, и есть возможность его испытать», — добавил Леонков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Диапазоны внимания: войска получат новый комплекс создания помех

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023