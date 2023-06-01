В войска начали поставлять новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Пародист»

Первые образцы комплекса радиоэлектронной борьбы «Пародист» уже поступили в войска Южного военного округа, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Система предназначена для подавления работы бортовых радиолокаторов самолетов, а также авиационных систем связи и АСУ (автоматических систем управления). Фотографии и характеристики комплекса в открытом доступе отсутствуют.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, российские разработчики преуспели в создании совершенных систем РЭБ самого разного назначения.

«У нас каждый комплекс РЭБ заточен под выполнение конкретных задач. Основное их воздействие — на системы связи и передачи данных боевого управления, которые, как известно, работают на разных частотах у разных носителей. Есть различные диапазоны, которые распределены между источниками. Свои диапазоны у РЛС, авиации, средств связи, средств передачи данный, у спутников передачи данных. Можно, конечно, давить все диапазоны разом, но эффективность в таком случае невелика. Проще работать конкретно по целям. И у нас в развитии комплексов РЭБ таким путем и пошли. То есть у нас каждый комплекс работает в своем диапазоне, но при этом эффективно давит любые источники радиолокационные или радиотехнические, ставит им помехи и, увеличивая сигнал, может выводить их из строя», — рассказал он «Известиям».

Эксперт отметил, что разработанный в 1990-х комплекс «Красуха-4», который работает по системам управления авиацией, до сих пор считается вполне современной системой.

«По промежуточным итогам специальной военной операции совершенствуется то, что мы там применяли. Когда мы участвовали в боевых действиях в Сирии, «Красуха-4» дорабатывалась. Мы столкнулись с новыми видами вооружения у противника и с тем, что он делает защиту своей техники, и понятное дело, что нужно создавать более избирательные комплексы РЭБ. Возможно, с этим и связана такая модернизация. Думаю, когда испытаем «Пародист» в боевых действиях, мы узнаем его эффективность. Украинская авиация продолжает действовать, и есть возможность его испытать», — добавил Леонков.

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