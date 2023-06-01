Диапазоны внимания: войска получат новый комплекс создания помех

Юг России прикрыл радиоэлектронный комплекс «Пародист». Минобороны начало развертывание новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новинки уже получает Южный военный округ. Система работает по радарам и системам связи летательных аппаратов. Эксперты отмечают, что российские разработки считаются передовыми и модернизируются с учетом боевого опыта.

Новый «Пародист»

Решение об оснащении войск новейшим комплексом РЭБ «Пародист» принято , сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Первые образцы уже направлены в подразделения радиоэлектронной борьбы Южного военного округа.

«Пародист» — одна из самых секретных систем РЭБ. Она предназначена для подавления работы бортовых радиолокаторов самолетов, а также авиационных систем связи и АСУ (автоматических систем управления). Характеристики комплекса в открытом доступе отсутствуют, неизвестно даже, как она выглядит.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, российские разработчики преуспели в создании совершенных систем РЭБ самого разного назначения.

Работа расчета комплекса РЭБ «Красуха-С4» Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— У нас каждый комплекс РЭБ заточен под выполнение конкретных задач, — рассказал он «Известиям». — Основное их воздействие — на системы связи и передачи данных боевого управления, которые, как известно, работают на разных частотах у разных носителей. Есть различные диапазоны, которые распределены между источниками. Свои диапазоны у РЛС, авиации, средств связи, средств передачи данных, у спутников. Можно, конечно, давить все диапазоны разом, но эффективность в таком случае невелика. Проще работать конкретно по целям. И у нас в развитии РЭБ таким путем и пошли. То есть у нас каждый комплекс работает в своем диапазоне, но при этом эффективно давит любые источники радиолокационные или радиотехнические , ставит им помехи и, увеличивая сигнал, может выводить их из строя.

Эксперт отметил, что разработанный в 90-х комплекс «Красуха-4», который работает по системам управления авиацией, до сих пор считается вполне современной системой.

— По промежуточным итогам специальной военной операции совершенствуется то, что мы там применяли. Когда мы участвовали в боевых действиях в Сирии, «Красуха-4» дорабатывалась. Мы столкнулись с новыми видами вооружения у противника и с тем, что он делает защиту своей техники, и понятное дело, что нужно создавать более избирательные комплексы РЭБ. Возможно, с этим и связана такая модернизация. Думаю, когда испытаем «Пародист» в боевых действиях, мы узнаем его эффективность.

На все случаи

В течение прошлого десятилетия войска радиоэлектронной борьбы регулярно получали инновационные системы вооружений. Комплекс РЭБ «Красуха-4» действует на авиационные радиолокаторы, системы связи и передачи информации. Он может эффективно подавлять сигнал всех современных радиолокационных станций. Кроме того, «Красуха-4» глушит радиоканалы управления беспилотниками.

Мобильный автоматизированный комплекс «Мурманск-БН» может подавлять военную радиосвязь в радиусе сотен километров, а при определенных условиях и на большем расстоянии. Он может нарушить работу командных пунктов, расположенных в глубоком тылу противника, дезорганизовать управление войсками, нарушить работу морских сил и авиации.

Комплекс «Борисоглебск-2» применяется для нарушения связи в тактическом звене. Перспективные системы «Поле-21» способны подавлять в радиусе десятков километров все основные зарубежные системы спутниковой навигации.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления станций спутниковой и сотовой связи, а также систем спутниковой навигации в радиусе 20–30 км.

Мобильные комплексы «Дивноморье» подавляют локаторы и другие бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов и беспилотников, а также создают мощные помехи для «летающих радаров» типа Е-3 AWACS. В систему входят высокотехнологичный командный пункт, станция радиотехнической разведки и мощные средства подавления. При этом она помещается всего на одной машине. Комплекс приводится в боевое положение за несколько минут. При этом способен «зонтиком» помех закрыть от РЛС-обнаружения объекты на участке в несколько сотен километров.

В прошлом году сообщалось о формировании целых батальонов РЭБ в соединениях Западного военного округа. Они должны защищать войска, социальные и промышленные объекты от удара высокоточного оружия. На оснащении батальонов стоят комплексы, способные подавлять системы GPS, связь и навигацию противника.