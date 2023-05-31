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Ротенберг сообщил об уходе из СКА хоккеиста Жафярова

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Нападающий Дамир Жафяров покинул петербургский СКА. Об этом в среду, 31 мая, сообщил главный тренер клуба Роман Ротенберг.

«В условиях потолка зарплат нам нужно в первую очередь думать о команде, о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс. Наше общее решение — Дамиру будет лучше продолжить карьеру в другой команде», — написал он в своем Telegram-канале.

Ротенберг поблагодарил хоккеиста и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

В прошлом сезоне 29-летний Жафяров провел в КХЛ 75 матчей и набрал 53 (17+36) очка, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Ранее в этот день СКА также покинул чешский нападающий Дмитрий Яшкин. Ротенберг рассказал, что клуб предложил Яшкину продлить контракт на хороших условиях. Учитывая потолок зарплат и финансовую целесообразность, удовлетворить все запросы спортсмена, по словам Ротенберга, клуб не может.

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