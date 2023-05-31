Минобороны сообщило о наведении боевых систем ВВС США против ВКС России в Сирии
США продолжают нарушать протоколы деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов в Сирии. Об этом в среду, 31 мая, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«По-прежнему отмечаются активации пилотами ВВС США систем вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии», — сказал он.
Меморандум по безопасности полетов в Сирии был заключен между Минобороны РФ и минобороны США в октябре 2015 года. Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики (САР) и призван обеспечить безопасность полетов.
США нарушали условия меморандума и ранее. Так, 5 мая Гуринов заявил, что активацию систем наведения вооружения со стороны американских самолетов фиксировали российские пилоты во время выполнения плановых полетов в восточных районах САР.
24 апреля в ЦПВС сообщили, что антитеррористическая коалиция во главе с США целенаправленно нарушает протоколы деконфликтации. Олег Гуринов отметил, что с начала 2023 года зафиксировано 665 нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации коалиции. Из них 213 — за апрель. В марте текущего года было зафиксировано 210 случаев нарушений.