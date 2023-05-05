Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Севастополе
Мир
Премьер Украины сообщил об обучении около 15 тыс. военных в Британии
Общество
Народный артист России Шаукат Амиров скончался на 76-м году жизни
Армия
МО сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения на Украине
Мир
США намерены выделить более $17 млн на развитие армянских СМИ
Армия
Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на марьинском и авдеевском направлениях
Армия
В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни
Мир
Захарова назвала США бездельниками из-за госдолга в $31,4 трлн
Общество
Минюст внес в реестр иноагентов Певчих и Максакову
Мир
Арестованный за растрату мэр Одессы Труханов вышел из СИЗО под залог в $372 тыс.
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии
Армия
Российские бойцы показали «Известиям» работу FTV-коптера в зоне спецоперации
Общество
Дело о надругательстве возбудили после фотосессии на могиле Горшенева в Петербурге

ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Harald Tittel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пилоты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Гуринов уточнил, что Соединенные Штаты систематически нарушают протоколы деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов в Сирии. И это при том, что российская сторона соблюдает условия Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и минобороны США, заключенного в 2015 году.

«Одним из примеров подобных нарушений являются участившиеся случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов «коалиции» на самолеты ВКС России, фиксируемые российскими пилотами во время выполнения плановых полетов в восточных районах Сирии», — сказал он.

Стратегия неизменна: американцы вновь усиливаются в Сирии
Для чего Вашингтон наращивает численность гарнизона и перегруппировывает лояльные силы

Ранее, 24 апреля, в ЦПВС сообщили, что антитеррористическая коалиция во главе с США целенаправленно нарушает меморандум по безопасности полетов в САР. Олег Гурин отметил, что с начала 2023 года зафиксировано 665 нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации коалиции, из них 213 — за апрель.

5 апреля Гуринов также обратил внимание, что продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны «международной коалиции» США. В марте текущего года было зафиксировано 210 случаев полетов беспилотников и авиации этого объединения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023