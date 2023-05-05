ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ

Пилоты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Гуринов уточнил, что Соединенные Штаты систематически нарушают протоколы деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов в Сирии. И это при том, что российская сторона соблюдает условия Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и минобороны США, заключенного в 2015 году.

«Одним из примеров подобных нарушений являются участившиеся случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов «коалиции» на самолеты ВКС России, фиксируемые российскими пилотами во время выполнения плановых полетов в восточных районах Сирии», — сказал он.

Ранее, 24 апреля, в ЦПВС сообщили, что антитеррористическая коалиция во главе с США целенаправленно нарушает меморандум по безопасности полетов в САР. Олег Гурин отметил, что с начала 2023 года зафиксировано 665 нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации коалиции, из них 213 — за апрель.

5 апреля Гуринов также обратил внимание, что продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны «международной коалиции» США. В марте текущего года было зафиксировано 210 случаев полетов беспилотников и авиации этого объединения.