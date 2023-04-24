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ЦПВС сообщил о нарушениях со стороны антитеррористической коалиции в Сирии

ЦПВС: нарушения со стороны «коалиции» США в Сирии имеют целенаправленный характер
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Фото: ТАСС/Zuma
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Антитеррористическая коалиция во главе с США целенаправленно нарушает меморандум по безопасности полетов в САР. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», которые носят целенаправленный и систематический характер», — сказал он.

Он отметил, что с начала 2023 года зафиксировано 665 нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции», из них 213 — за апрель.

Кроме того, по словам Гуринова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск со стороны террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация запрещена в РФ) в провинции Алеппо. Так, в результате снайперской атаки боевиков в районе населенного пункта Джезрая был ранен один сирийский военнослужащий.

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Ранее, 5 апреля, Гуринов также обратил внимание, что продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны «международной коалиции» США. В марте текущего года было зафиксировано 210 случаев полетов беспилотников и авиации этого объединения.

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