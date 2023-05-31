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Мексиканские СМИ заметили у боевика картеля поставляемый Киеву США Javelin

Газета Zócalo: у боевика картеля в Мексике заметили поставляемый Киеву США Javelin
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Фото: commons.wikimedia.org
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В мексиканских социальных сетях распространяется ролик, на котором боевик местного «Картеля залива» несет на плече американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, которые в последнее время массово поставлялись Киеву. Об этом пишет газета Zócalo 31 мая.

На видеозаписи мужчина в бронежилете с логотипом Los Escorpiones несет автомат АК-47 и американский Javelin. В публикации отмечается, что последний раз такой ПТРК был замечен в руках мексиканских бандитов в 2020 году, когда его применяли в противостоянии двух картелей.

Правительство США после расследования тогда заявило, что оружие, предназначенное исключительно для армейского использования, попало в руки преступников через бывшего конгрессмена из Гондураса.

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После начала Россией спецоперации по защите Донбасса Вашингтон поставил Киеву в качестве военной помощи десятки тысяч комплексов Javelin, которые практически сразу появились на черном рынке оружия.

Так, в конце 2022 года врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что поставляемое Украине иностранное оружие, в том числе комплексы Javelin, продается на черном рынке. По его словам, вооружение в больших количествах перемещается в африканские страны, а о том, куда оно направляется дальше, можно только предполагать, указал тогда Пушилин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в октября отмечала, что ежемесячный контрабандный оборот вооружений, которое оказывается на черных рынках, достигает $1 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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