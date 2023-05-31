СМИ сообщили о закупке Украиной и США 400 дронов Vector у немецкой компании

Украина заказала у немецкой компании Quantum Systems 300 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) модели Vector, морская пехота США заключила такой же контракт на 100 дронов. Об этом в среду, 31 мая, рассказала газета Handelsblatt.

В публикации уточнили, что сумма заказа Киеваоценивается в 57 €млн, а Вашингтона — в $20 млн. Планируется доставить беспилотники Украине до начала следующего года. Поставку финансирует правительство ФРГ.

В свою очередь, как сообщает газета, спецназ США использует БПЛА для исследования местности ночью с резиновой лодки, Пентагон занимается их тестированием в течение последних нескольких месяцев.

Еще 14 мая в Главном управлении разведки (ГУР) Украины рассказали о передаче более ста немецких БПЛА. Тогда речь шла о поставке Киеву 105 дронах Vector для нужд разведки. Отмечалось, что это будет уже вторая партия дронов этой модели для Вооруженных сил Украины (ВСУ), профинансированная правительством Германии.

В августе 2022 года Киеву уже передавали 33 немецких беспилотника Vector.

Ранее, 29 мая, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна получила 60 танков западного производства. По его словам, в коалицию по передаче боевых машин Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.