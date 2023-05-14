В Киеве заявили об ожидании поставки более сотни немецких БПЛА Vector

Киев ожидает поставку более ста немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector для нужд разведки. Об этом 13 мая сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Украины.

«Украинские разведчики получат 105 беспилотников Vector в рамках контракта министерства обороны Украины с немецкой компанией — производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH», — сообщается в Telegram-канале ГУР.

Отмечается, что это будет уже вторая партия дронов Vector для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), профинансированная правительством ФРГ. Уточняется, что в августе 2022 года Украина уже получила 33 немецких БПЛА этой модели.

В тот же день журнал Der Spiegel сообщил, что правительство Германии готовит новый пакет вооружений для поставки на Украину на сумму €2,7 млрд, который станет крупнейшей поставкой с начала конфликта. Издание отметило, что в рамках нового пакета Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, четыре дополнительных зенитных комплекса Iris-T с боекомплектом, дополнительные артиллерийские боеприпасы и более 200 единиц боевых бронированных машин и боевых машин тылового обеспечения.

До этого, в конце апреля, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он отметил тогда, что Германия уже передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву, отмечая, что поставляемое оружие будет распространяться по Европе и угрожать безопасности региона. Российская сторона также не раз отмечала, что западные поставки оружия и обучение украинских военных на Западе ведут к эскалации конфликта и делают страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.