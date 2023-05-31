СМИ спрогнозировали дату объявления имени нового генсека НАТО

В НАТО дождутся итогов выборов в Испании, назначенных на 23 июля, чтобы назвать имя нового генерального секретаря альянса. Об этом написала испанская онлайн-газета El Espaniol в среду, 31 мая.

По словам авторов материала, это связано с тем, что в НАТО всерьез рассматривается кандидатура председателя правительства Испании Педро Санчеса, который, как утверждается, «очень популярен» в Североатлантическом альянсе.

«В альянсе видят в Санчесе очень хорошего кандидата», — говорится в материале.

Отмечается, что ранее ожидалось, что преемник нынешнего генсека Йенса Столтенберга будет объявлен на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, но теперь предполагается, что объявление может быть отложено.

Как указывается, эта отсрочка позволит узнать, будет ли свободен Санчес для назначения на новый пост по итогам выборов 23 июля или он сохранит должность главы испанского правительства.

Ранее, 24 мая, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что не планирует занимать место Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Так Фредериксен прокомментировала сообщения некоторых СМИ о том, что она может быть кандидаткой на роль генсека альянса. Так, газета Politico сообщала, что Фредериксен подходит на должность генсека, поскольку многие в альянсе хотели бы видеть в этой роли женщину. Вместе с тем не все участники НАТО поддержат кандидата из Дании после того, как 14 лет подряд организацию возглавляли представители североевропейских стран.

15 мая Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генерального секретаря после окончания срока полномочий даже в том случае, если соответствующее предложение поступит.

Он занимает пост генсека НАТО с марта 2014 года. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но их уже дважды продлевали.

В марте итальянская газета La Repubblica сообщила, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на должность генерального секретаря НАТО в том случае, если ее не переизберут на пост председателя ЕК.