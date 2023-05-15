Столтенберг заявил об отсутствии у него планов оставаться на посту генсека НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на своем посту после окончании срока полномочий даже в том случае, если соответствующее предложение поступит.
«Мой единственный план — сложить свои полномочия этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это всё, что я могу сказать по этому поводу», — цитирует его «РИА Новости».
8 марта сообщалось, что американские власти рассматривают кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в качестве приоритетной на должность генсекретаря Североатлантического альянса, передает RT.
Ранее, 26 июля 2022 года The Telegraph писала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить должность генсекретаря НАТО после того, как Столтенберг оставит должность в сентябре 2023 года, сообщается на сайте kp.ru.
Столтенберг занимает пост генсека НАТО с марта 2014 года. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но уже дважды их продлевали на два года, пишет «Ридус».