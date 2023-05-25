Премьер Дании опровергла слухи о намерении занять пост генсека НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду, 24 мая, сообщила, что не планирует занимать место Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

«Я не претендую на другую работу, кроме той, которую выполняю как премьер-министр Дании», — подчеркнула она.

Заявления о том, что Фредериксен может быть кандидаткой на роль генсека альянса, начали появляться в преддверии визита главы датского правительства в США и встречи с президентом Джо Байденом. Сама премьер-министр уточнила, что на переговорах с американским лидером, вероятнее всего, будет обсуждаться июльский саммит НАТО в Вильнюсе.

В этот же день газета Politico сообщила, что Фредериксен подходит на должность генсека, поскольку многие в альянсе хотели бы видеть в этой роли женщину. Вместе с тем не все участники НАТО поддержат кандидата из Дании после того, как 14 лет подряд организацию возглавляли представители североевропейских стран.

Ранее, 15 мая, Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генерального секретаря после окончания срока полномочий даже в том случае, если соответствующее предложение поступит.

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с марта 2014 года. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но их уже дважды продлевали.

7 марта итальянская газета La Repubblica сообщила, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на должность генерального секретаря НАТО в случае, если ее не переизберут на пост председателя ЕК.