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Подозреваемый в убийстве в Дагестане сознался в преступлении

Подозреваемый 58-летний житель Дагестана сознался в убийстве главы села Рубас
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Фото: t.me/mvd_dagestan
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В Дербентском районе Дагестана в отдел полиции был доставлен подозреваемый в убийстве главы села Рубас, он сознался в содеянном. Об этом сообщило в среду, 31 мая, региональное МВД.

«Подозреваемый в убийстве, 58-летний местный житель, сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным МВД, трагедия произошла около дома погибшего примерно в 12:00. Мужчина рассказал, что у него с главой Рубаса был серьезный конфликт из-за недвижимости, разрешить который мирно не удавалось долгое время.

В МВД уточнили, что подозреваемого доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств.

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Об убийстве главы Рубаса сообщили ранее в этот день. Отмечалось, что он скончался в результате огнестрельного ранения в грудь.

Источник «Известий» рассказал, что жертвой стал Гаджикурбан Байрамбегов. По словам собеседника, трагедия произошла у здания администрации, когда он покидал место работы. Огонь по Байрамбегову был открыт из машины.

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