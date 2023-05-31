В Дагестане застрелили главу села Рубас, сообщил пресс-секретарь главы администрации Дербентского района Айдын Мамедов.

«Гибель главы села Рубас вследствие огнестрельного ранения в грудь в области сердца подтвердила бригада скорой помощи», — уточнил Мамедов.

Как передает источник «Известий», жертвой стал Гаджикурбан Байрамбегов. Трагедия произошла у здания администрации, когда глава села покидал учреждение.

«Он вышел с работы, а тут из проезжающей машины начали стрелять по нему», — отметил собеседник издания.

Предварительно, стрелками были неизвестные люди на автомобиле. В настоящий момент их разыскивают.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 14 мая, житель Магаданской области застрелил охотника, перепутав того с медведем. Хасынский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).