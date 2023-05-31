В Кремле подтвердили намерение Путина встретиться с Эрдоганом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу главы российского государства Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Путин, когда звонил Эрдогану, они подтвердили свое намерение в обозримой перспективе провести встречу. Где она будет — надо будет согласовывать. Но понимание, что мы к встрече готовимся, есть», — отметил официальный представитель Кремля в ходе брифинга 31 мая.

Ранее в этот день турецкие СМИ публиковали информацию о том, что российский лидер приедет в Турцию после инаугурации Эрдогана. Церемония инаугурации переизбранного президента Турции, в свою очередь, может состояться 3 июня.

Вместе с тем 29 мая Песков заявлял, что личная встреча лидеров государств не внесена в график.

В тот же день Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на выборах главы государства. По итогам разговора стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Подробности их диалога уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Днем ранее, 28 мая, глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он получил 52,16% голосов.