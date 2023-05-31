Губернатор Архангельской области поддержал ограничение скорости электросамокатов

Инициатива по ограничению скорости электросамокатов является логичной и правильной, однако реализовать ее в отношении частных владельцев средств индивидуальной мобильности будет сложнее. Об этом в беседе с «Известиями» 31 мая заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что в России предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Такое обращение в Минтранс и МВД направили депутаты «Единой России». Уточнялось, что аналогичные меры хотят ввести и для электровелосипедов.

«Считаю инициативу по ограничению скорости электросамокатов в городах логичной и правильной. Но если с кикшерингом этот вопрос можно решить централизовано, то с частными владельцами средств индивидуальной мобильности всё сложнее, здесь основной упор всё же нужно делать на пропаганду, контроль и профилактику», — прокомментировал инициативу Цыбульский.

В связи с этим, по его мнению, важно прописать прозрачный регламент контроля за соблюдением новых правил, а также определить, кто будет администрировать это процесс.

«Нужно уже сейчас детально проработать эту инициативу в комплексе с профилактическими, совместными с ГИБДД мероприятиями. Архангельская область может здесь поделиться своим опытом», — подчеркнул губернатор региона.

Он рассказал, что с 2023 года в Архангельской области впервые были организованы регулярные спецрейды по выявлению пользователей электросамокатов, которые опасно водят, нарушают правила дорожного движения, создают угрозу для пешеходов. Также наказание предусмотрено за управление электросамокатом в нетрезвом виде езду вместе с детьми и езду по пешеходным переходам. По словам Цыбульского, нарушителям регулярно выписывают штрафы.

«В СМИ и соцсетях Архангельской области еще в апреле, перед началом сезона, была проведена соответствующая информационная кампания — уважаемые любители электросамокатов, не нарушайте, ведите себя на улицах прилично, мы за вами следим. И определенный позитивный результат мы уже видим. Но, конечно, глобально проблема не уходит, а только обостряется, особенно после прихода в регион каршеринговых фирм. Необходимость в едином правовом регулировании электросамокатов давно назрела и перезрела», — подытожил он.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, в свою очередь, заявил, что проблему не решить без системного и комплексного подхода. Во-первых, по его мнению, все колесные средства передвижения, включая велосипеды и самокаты с электрической тягой или без нее, следует признать транспортными средствами, то есть транспортным средством индивидуальной мобильности (ТСИМ) вместо средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Во-вторых, необходимо ввести институт тестирования пользователей на знания ПДД и умение управлять транспортным средством, без которого выезд на проезжую часть должен быть запрещен. В-третьих, для СИМ, используемых в коммерческих целях, нужно установить значительно более жесткие правила, включая установку специальных номерных знаков. В-четвертых, необходимо четко определить разрешенные места для езды на велосипедах и самокатах. Если в конкретной части города нет такой дорожки или специально выделенной зоны, владелец должен просто катить свой СИМ пешим порядком. И наконец, в-пятых, нужно признать любой СИМ предметом повышенной опасности, поднять предел гражданской ответственности и ввести специальные административные составы за нарушение обязательных требований», — добавил Хаминский.

Но самое главное, по его мнению — определить орган, уполномоченный осуществлять надзор за пользованием ТСИМ.

11 мая сообщалось, что в Москве 63 человека стали пострадали в ДТП с участием электрических самокатов в период с января по апрель 2023 года. Всего на дорогах за четыре месяца произошло 60 столкновений с участием самокатов, «средств индивидуальной мобильности малой мощности» мощностью до 250 Вт. Погибших нет.