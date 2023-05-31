Открытое горение в ТЦ «Феникс» в Орехово-Зуеве ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Феникс» в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом 31 мая сообщил источник «Известий».

«Персонал и посетители покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет», — рассказал собеседник.

Площадь пожара составила 110 кв. м. Огонь повредил два торговых павильона.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на втором этаже ТЦ примерно в 8:40 утра. Торговый комплекс находится рядом с железнодорожной станцией Орехово-Зуево.