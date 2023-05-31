В Орехово-Зуево загорелся ТЦ «Феникс»

В Орехово-Зуево загорелся торговый центр «Феникс». Об этом 31 мая сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже ТЦ примерно в 8:40 утра.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что из окон здания валит густой черный дым. На месте работают пожарные, они заливают огонь из шлангов.

На данный момент тушение пожара продолжается. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 7 января, возгорание произошло в торгово-офисном центре «Никольская плаза» в Москве. Огонь вспыхнул в массажном салоне на –1 этаже — загорелось складское оборудование. Пожар ликвидировали на площади 5 кв. м, никто не пострадал.