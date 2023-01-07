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В ТЦ «Никольская плаза» в Москве произошел пожар

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Возгорание произошло в торгово-офисном центре «Никольская плаза» в Москве. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в столичном ГУ МЧС России.

Согласно имеющимся данным, огонь вспыхнул в массажном салоне на -1 этаже — загорелось складское оборудование.

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Пожар был оперативно ликвидирован на площади 5 кв. м. При этом никто не пострадал.

Накануне вечером очевидцы рассказали о возгорании в многоэтажном жилом доме в подмосковном Голицыно. Предполагается, что огонь мог распространиться сразу на несколько квартир. На место прибыли пожарные. Подробностей о пострадавших и обстоятельствах случившегося не приводятся.

До этого, 2 января, из загоревшейся гостиницы на Большой Никитской улице в Москве эвакуировали около 40 человек. Прибывшие на место пожарные зафиксировали скрытое горение между вторым и третьим этажами. Источник огня обнаружен не был.

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