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Очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажке в подмосковном Голицыно

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Фото: соцсети
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Пожар возник вечером в пятницу, 6 января, в многоэтажном жилом доме в подмосковном Голицыно. Кадры с места публикуют местные жители в социальных сетях.

На них видно, что огнем, предположительно, охвачено несколько квартир. На место уже прибыли пожарные.

Данные о пострадавших и причинах возгорания уточняются.

4 января в результате пожара в одной из московских квартир погибла женщина 1958 года рождения. Пожар случился в жилом доме на Дегунинской улице. Площадь возгорания составила 2 кв. м.

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