Очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажке в подмосковном Голицыно
Пожар возник вечером в пятницу, 6 января, в многоэтажном жилом доме в подмосковном Голицыно. Кадры с места публикуют местные жители в социальных сетях.
На них видно, что огнем, предположительно, охвачено несколько квартир. На место уже прибыли пожарные.
Данные о пострадавших и причинах возгорания уточняются.
4 января в результате пожара в одной из московских квартир погибла женщина 1958 года рождения. Пожар случился в жилом доме на Дегунинской улице. Площадь возгорания составила 2 кв. м.