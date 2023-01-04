Женщина погибла в результате пожара в жилом доме на севере Москвы
В результате возгорания в одной из московских квартир погибла женщина 1958 года рождения. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в Тимирязевской межрайонной прокурате.
Согласно имеющейся информации, пожар случился в жилом доме на Дегунинской улице. Площадь возгорания составила 2 кв. м.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.
Днем ранее стало известно, что из загоревшейся гостиницы на Большой Никитской улице в Москве эвакуировали около 40 человек. Прибывшие на место пожарные зафиксировали скрытое горение между вторым и третьим этажами. Источник огня обнаружен не был.