В центре Москвы 40 человек эвакуировали из гостиницы

Около 40 человек эвакуировали 2 января из гостиницы на Большой Никитской улице в центре Москвы.

По данным «Известий», в старом кирпичном здании произошло возгорание. Кроме гостиницы в нем расположен ресторан.

Прибывшие на место пожарные зафиксировали скрытое горение между вторым и третьим этажами. Открытое возгорание пока обнаружено не было.

Накануне в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы произошел пожар. ЧП произошло в заведении на 1-м Волконском переулке. Людей внутри в момент пожара не было.