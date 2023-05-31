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Авиация РФ нанесла удар по 1-й бригаде спецназначения Украины

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Фото: РИА Новости
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Российская авиация нанесла удар ракетами и бомбами по 1-й бригаде специального назначения Украины. Об этом в среду, 31 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, на купянском направлении в районе населенных пунктов Старица и Вишневое артиллерия огнем из гаубиц «Акация» и «Мста-С» уничтожила два минометных расчета противника. В районе Лозовой и Западной огнем были поражены гаубицы Д-20 и Д-30.

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Ранее, 30 мая, стало известно, что за 10 дней российская авиация и артиллерия группировки «Днепр» на правом берегу Днепра уничтожила около 200 националистов и 50 единиц техники противника.

В тот же день Министерство обороны РФ сообщило, что российские штурмовики Су-25 «Грачи» серией авиационных ударов лишили украинских националистов замаскированных укрепленных позиций и бронированной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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