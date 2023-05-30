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ВС РФ уничтожили до 200 военных ВСУ и 50 единиц техники за 10 дней

За 10 дней ВС РФ уничтожили до 200 военных ВСУ и 50 единиц техники
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Всего за 10 дней российская авиация и артиллерия группировки «Днепр» на правом берегу Днепра уничтожила около 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 50 единиц техники. Об этом сообщило во вторник, 30 мая, агентство ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По его словам, поражены — танки Т-64 «Булат», БМП-1, БТР YPR-765, бронеавтомобили Dingo ATF, AMZ Dzik-2, «Козак-7», M1224 MaxxPro, HMMWV M1151A, а также четыре склада с боеприпасами.

Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены гаубицы М777, зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ» и «Стрела-10».

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Ранее, 29 мая, представитель силовых структур Донецкой Народной Республики заявил, что российские системы противовоздушной обороны стали эффективнее уничтожать ракеты дальнего действия Storm Shadow. Эти боеприпасы поставляет Украине Великобритания.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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