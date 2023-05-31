Новинки Computex 2023 привезут в Россию
Новые гаджеты компаний Asus, Acer, MSI и других производителей, которые представили на выставке Computex 2023 в Тайбэе, будут доступны в России. Некоторые из них могут появиться уже спустя неделю после общемирового релиза.
«Если говорить об ожиданиях дистрибьютора от итогов Computex 2023, то стоит учитывать актуальную рыночную конъюнктуру. В РФ при всех особенностях, сложностях и неопределенностях, продажи в IT-отрасли не рушатся, спрос на «железо» есть, розничные компании ждут от нас официальных поставок. Так что будем оправдывать эти ожидания и ввозить те новинки, которые будут сопровождаться всей необходимой таможенной документацией», — сказал директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк» Олег Фоменко.
На этом ключевом для мирового рынка событии лидеры отрасли представляют самые новейшие технологии — как ожидаемые, так иногда и неожиданные, сообщил руководитель группы закупок Telecom Mobile компании «Ситилинк» Павел Работенко.
«В этом году наш фокус будет сосредоточен в первую очередь на тех вендорах, продукция которых будет поставляться на российский рынок», — отметил специалист.
По словам представителя IT-дистрибьютора ГК «F+ tech — Марвел», сейчас есть два варианта ввоза устройств в Россию.
С того момента как продукт презентуют на крупном мероприятии, в частности, на Computex, и до появления его на прилавке в России может пройти от трех до шести месяцев. Срок зависит от опыта дистрибутора или поставщика.
Другой вариант — ввоз по параллельному импорту. Если, например, компания-распространитель закупит небольшую партию товара сразу после начала продаж, то через неделю после мирового старта гаджет уже может продаваться в России, резюмировал представитель IТ-дистрибьютора.
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