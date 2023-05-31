Пир поднебесный: какие гаджеты покажут на Computex 2023 в Тайбэе

С 30 мая по 2 июня в Тайбэе пройдет Computex 2023 — крупнейшая в Азии выставка гаджетов и технологии. Основной тренд на ней будут задавать тайваньские и китайские производители . Компании представят новые ноутбуки, настольные компьютеры, роутеры и другие устройства. Российские дистрибьюторы и ритейлеры уже планируют продавать эти новинки, причем некоторые из них могут появиться уже спустя неделю после общемирового релиза.

Естественный интеллект

Самый громкий анонс Computex 2023 состоялся в нулевой день выставки, 29 мая. Американский производитель видеокарт Nvidia представил технологию Avatar Cloud Engine. Она значительно упросит разработчикам создание NPC (Non-Player Character — неигровых персонажей, с которыми геймер взаимодействует во время игры). Они могут быть полностью сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ). Он подберет им внешность, а также напишет диалоги для взаимодействия с игроком .

Фото: REUTERS/Ann Wang

Разработка включает ряд сервисов на базе нейросетей. Например, Nvidia Memo наделит NPC знанием различных языков. Другой сервис позволит распознавать речь и преобразовывать ее в текст в режиме реального времени. Анимация таких персонажей будет также создаваться с помощью ИИ .

— Для игровой индустрии автоматизированное создание персонажей — большой шаг вперед. Это решение будут использовать многие разработчики видеоигр , поскольку Nvidia — один из ведущих мировых производителей в этой области, — сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, примерно через два года геймеры получат проекты, построенные на этой механике, и они будут значительно отличаться от тех, что есть на рынке сейчас .

Ноутбучный бенефис

В первый день, 30 мая, на Computex компания MSI (крупный тайваньский компьютерный бренд) показала сразу несколько новинок. Среди них — несколько ноутбуков, настольные компьютеры, а также мониторы .

Creator Z17 HX Studio представляет собой рабочий ноутбук, он оснащен процессором Intel Core 13-го поколения . Кроме него, компания в сотрудничестве с Mercedes выпустила компьютер для геймеров — это решение получит видеокарты Nvidia серии RTX 4000 . Также бренд продемонстрировал изогнутые мониторы с соотношением сторон 32 к 9 и повышенной частотой обновления экрана — 240 Гц . Кроме того, MSI анонсировала девайсы для корпоративных пользователей и настольные ПК. Информации о сроках появления гаджетов в продаже пока нет.

— C точки зрения технических характеристик тайваньская компания показала неплохие устройства. Однако всё будет зависеть от того, какую именно стоимость поставит производитель. Рынок лэптопов сейчас находится в кризисе , люди неактивно берут эти устройства, поэтому компании вынуждены демпинговать цены прямо на старте продаж, — рассказал «Известиям» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Фото: REUTERS/Ann Wang

В свою очередь, другая тайваньская компания, ASUS, также планирует представить на Computex ряд ноутбуков. Среди них выделяется ASUS ExpertBook B9 — он оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем и весит всего 990 г . На выставке будут и другие решения, например, гибкий ноутбук, работающий с сетями 5G .

Acer покажет легкий лэптоп Swift Edge 16 с 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,2к, частотой экрана 120 Гц. Еще одной новинкой станет геймерский ноутбук Predator c большим количеством оперативной памяти, мощным процессором и видеокартой Nvidia последнего поколения . Компания обещает подробнее рассказать о собственной технологии показа 3D-изображения без дополнительных аксессуаров.

— Computex — это основное место для презентации новинок тайваньских производителей . Там показываются новые компьютеры, мониторы и другая техника. Кроме того, в Тайбэе всегда презентуют множество различных аксессуаров для ПК, — сказал Эльдар Муртазин. По его словам, выставка дает представление о том, что увидят покупатели в ближайшее время в магазинах .

Когда в России

Опрошенные «Известиями» ритейлеры и дистрибьюторы считают, что показанная на Computex 2023 техника будет доступна в России .

— Если говорить об ожиданиях дистрибьютора от итогов Computex 2023, то стоит учитывать актуальную рыночную конъюнктуру. В РФ при всех особенностях, сложностях и неопределенностях продажи в IT-отрасли не рушатся, спрос на «железо» есть, розничные компании ждут от нас официальных поставок. Так что будем оправдывать эти ожидания и ввозить те новинки, которые будут сопровождаться всей необходимой таможенной документацией, — сказал директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк» Олег Фоменко.

Фото: REUTERS/Ann Wang

На этом ключевом для мирового рынка событии лидеры отрасли представляют самые новейшие технологии — как ожидаемые, так иногда и неожиданные, сообщил руководитель группы закупок Telecom Mobile компании «Ситилинк» Павел Работенко.

— В этом году наш фокус будет сосредоточен в первую очередь на тех вендорах, продукция которых будет поставляться на российский рынок , — отметил специалист.

По словам представителя IT-дистрибьютора ГК «F+ tech — Марвел», сейчас есть два варианта ввоза устройств в Россию.

С того момента, как продукт презентуют на крупном мероприятии , в частности на Computex, и до появления его на прилавке в России может пройти от трех до шести месяцев. Срок зависит от опыта дистрибьютора или поставщика . Необходимо согласовать коммерческие условия с производителем, подписать договор, провести оплату, привезти партию, растаможить и так далее. Если с этим производителем поставщик уже работает, то новинка приедет быстрее.