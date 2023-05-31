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Отечественной бытовой химии дадут больше места на полке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первым отечественным товаром, которому выделят квоту на полке, может стать бытовая химия. Это категория, в которой сейчас лидируют международные бренды. Теперь же для российских товаров могут «расчистить» несколько десятков процентов от общего размера полки. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге.

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Законопроект о так называемой российской полке уже находится в правительстве, кабмин готовит отзыв на него. Документ, автором которого является Татьяна Буцкая, «Единая Россия», обязывает торговые сети выделять место на полке под отечественные товары.

Причем речь идет о продукции, которую производят российские компании. Локализованные в РФ заводы международных брендов не попадают под это определение. Размер квоты по каждому товару определит правительство, в частности, Минпромторг. Это же министерство курирует разработку законопроекта.

В Минпромторге «Известиям» пояснили: цель инициативы — продвижение отечественной продукции, при этом власти не намерены удалять иностранцев с полки.

«Сейчас важной задачей является максимальная поддержка отечественных производителей и продавцов. И сегодня для них складывается прекрасная возможность принять участие в реструктуризации рынка потребительских товаров. Но ущемлять или выгонять иностранные компании никто не намерен, они продолжают осуществлять свою деятельность на вполне справедливых условиях», — сказал изданию статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

На этом фоне для торговых сетей возникает отличная возможность вывести на полку собственные торговые марки взамен уходящим брендам, уточнил он.

До сих пор зарубежные и российские бренды имели одинаковые возможности на рынке. Но у международных имен более сильные маркетинговые позиции и соответствующие бюджеты, поэтому они легко обходят отечественные торговые марки и доминируют на полке, пояснили в министерстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Средственные действия: для бытовой химии из РФ «расчистят» место на полке

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