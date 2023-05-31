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Средственные действия: для бытовой химии из РФ «расчистят» место на полке

Почему Минпромторг выбрал эту категорию товаров в качестве приоритетной
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Бытовая химия может стать первой отечественной категорией товаров, для которой Минпромторг «расчистит» место на полке, рассказали «Известиям» в ведомстве. Ей может достаться несколько десятков процентов ассортимента. Речь идет о реализации законопроекта о так называемой российской полке, в рамках которого непродуктовым изделиям выделят квоту. Документ находится на согласовании в правительстве. По оценкам министерства, около 70% ассортимента в торговых сетях приходится на 70 корпораций, в том числе транснациональных.

Одна химия

Первой категорией отечественных товаров, которой выделят квоту на полке, может стать бытовая химия. В этом сегменте сейчас лидируют международные бренды. Теперь же для российской продукции могут «расчистить» несколько десятков процентов от общего ассортимента. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге.

Законопроект о так называемой российской полке уже находится в правительстве, кабмин готовит отзыв на него. Документ, который разработала депутат от «Единой России» Татьяна Буцкая, обязывает торговые сети выделять места в магазинах под отечественные товары. Причем речь идет о продукции, которую производят российские компании. Локализованные в РФ заводы международных брендов не подпадают под это определение. Размер квоты по каждому товару определит правительство, в частности Минпромторг. Это же министерство курирует разработку законопроекта.

завод по производству бытовой химии
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид


В Минпромторге «Известиям» пояснили: цель инициативы — продвижение отечественной продукции. При этом власти не намерены удалять иностранные товары с полки.

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— Сейчас важной задачей является максимальная поддержка отечественных производителей и продавцов. И сегодня для них складывается прекрасная возможность принять участие в реструктуризации рынка потребительских товаров. Но ущемлять или выгонять иностранные компании никто не намерен, они продолжают осуществлять свою деятельность на вполне справедливых условиях, — сказал изданию статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. — На этом фоне для торговых сетей возникает отличная возможность вывести на полку собственные торговые марки взамен уходящим брендам.

До сих пор зарубежные и российские производители имели одинаковые возможности на рынке. Но у международных имен более сильные маркетинговые позиции и соответствующие бюджеты, поэтому они легко обходят отечественные торговые марки и доминируют на полке, пояснили в министерстве.

магазин прилавок бытовая химия
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Сейчас стал актуальным вопрос — нужно ли и дальше поддерживать и продвигать на полке иностранные бренды. Ведь у зарубежных игроков уже есть существенная доля на отечественном рынке. По оценкам министерства, около 70% ассортимента в торговых сетях приходится на 70 корпораций, в том числе транснациональных. В Китае, например, в проходных местах торговых галерей размещают именно локальные марки, а иностранные крупные бренды расположены в других точках, их так активно не промотируют, пояснили в министерстве.

«Известия» также направили запросы в Минэкономразвития и Роспотребнадзор.

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Кто здесь свой

Последствия такого регулирования пока трудно оценить: нет данных по производству российской бытовой химии без учета заводов международных компаний, которые локализованы в России, сказала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. По разным оценкам, доля именно импорта бытовой химии может составлять до 50–60%, уточнила она.

завод по производству бытовой химии
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Не факт, что такая инициатива фундаментально поддержит российских производителей: гарантия постановки товара на полку не означает, что потребитель захочет его купить, — подчеркнула эксперт. — Есть и другой вопрос: смогут ли отечественные изготовители обеспечить нужный объем и регулярность поставок, а также конкурировать по цене, качеству и другим параметрам.

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С ней согласен председатель совета ТПП по развитию потребительского рынка и услуг Александр Борисов: отечественный товар может застрять на полке. А значит, продукция будет терять в стоимости, также пострадает ее репутация, подчеркнул эксперт. По его мнению, у государства есть другие эффективные инструменты, которые можно было бы использовать для поддержки отечественного бизнеса: дотировать производство, помогать с покупкой оборудования и другое.

В РФ международные компании передают контроль над бизнесом локальному менеджменту, напомнил замглавы Spar (Калининград) Алексей Елаев. Например, компания Henkel сменила учредителя, сейчас это отечественная организация с портфелем брендов на кириллице. Получится, что Минпромторг даст квоту вчерашним иностранцам, поэтому документ должен точнее определять российскую продукцию, считает он. Сама идея — продвигать исконно отечественное в торговых сетях — хорошая, но важно ее корректно реализовать, уверен эксперт.

завод по производству бытовой химии
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Известия» направили запросы в ассоциацию «Русбренд», Lab Industries (пришла на смену Henkel), а также P&G.

Не вся розница поддерживает законопроект. Ассоциация компаний розничной торговли (объединяет федеральных игроков) не комментирует его с момента появления самой идеи. Прохладно восприняли инициативу и коллеги Минпромторга по кабмину, говорит источник «Известий» в правительстве, министерства могут его не поддержать. Возникшие противоречия стороны будут обсуждать на площадке вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, уточнил собеседник издания. Это поможет устранить разногласия, предположил он.

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