Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
Происшествия
ВСУ одновременно выпустили 35 ракет из РСЗО по двум населенным пунктам ДНР
Мир
В Гайане задержали школьницу после гибели 20 детей при пожаре
Происшествия
Четыре человека отравились хлором в фитнес-клубе в Москве
Политика
В ГД внесли законопроект о полном запрете на операции по смене пола
Общество
СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону
Наука и техника
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю
Политика
В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России
Мир
Девять человек пострадали при наезде машины на людей в Германии
Мир
Лавров заявил о планах отправки российских удобрений в Нигерию на безвозмездной основе
Мир
Более 1 тыс. сотрудников парижского Диснейленда вышли на протестный марш
Наука и техника
Российские ученые синтезировали бионефть из водорослей и отходов

Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области во вторник, 30 мая.

По его информации, в 19:46 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже трехэтажного жилого дома на переулке Гельца.

«По уточненной информации, произошел взрыв газового баллона при проведении работ по установке натяжного потолка», — рассказал он.

В результате пострадал 25-летний мужчина. Соседние квартиры не повреждены, уточнили в ведомстве. Около восьми часов вечера пожар был ликвидирован.

Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах
Трагедия в Ступино стала седьмой с начала года

Ранее, 29 мая, сообщалось о взрыве газа в частном доме в Ингушетии, в результате которого погиб 10-летний ребенок, еще один человек пострадал. В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что криминалистами были найдены следы коррозии металла трубы в подземном газопроводе, откуда, по предварительным данным, происходила утечка газа.

По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Проводятся проверки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023