Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону

Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области во вторник, 30 мая.

По его информации, в 19:46 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже трехэтажного жилого дома на переулке Гельца.

«По уточненной информации, произошел взрыв газового баллона при проведении работ по установке натяжного потолка», — рассказал он.

В результате пострадал 25-летний мужчина. Соседние квартиры не повреждены, уточнили в ведомстве. Около восьми часов вечера пожар был ликвидирован.

Ранее, 29 мая, сообщалось о взрыве газа в частном доме в Ингушетии, в результате которого погиб 10-летний ребенок, еще один человек пострадал. В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что криминалистами были найдены следы коррозии металла трубы в подземном газопроводе, откуда, по предварительным данным, происходила утечка газа.

По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Проводятся проверки.