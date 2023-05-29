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Взрослый и ребенок пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в сельском поселении Яндаре в Ингушетии. Об этом в понедельник, 29 мая, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что один из пострадавших — ребенок.

За хлопком газовоздушной смеси возгорания не последовало, уточнили в ведомстве.

«В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили с ожогами различной степени в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и в Детскую республиканскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего был поврежден дом.

На месте работают следователи и криминалисты. По факту инцидента следственным управлением СК РФ по Ингушетии проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Проверку также проводит прокуратура Назрановского района по поручению прокурора республики Андрея Васильченко.

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Ранее, 24 мая, взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Клинической, 18. В результате происшествия пострадала женщина, она доставлена в медучреждение с ожогами. Спасателями были эвакуированы 56 человек.

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