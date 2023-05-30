Скончался пострадавший при взрыве газа в Ингушетии ребенок

Ребенок, который пострадал при взрыве газа в частном доме в Ингушетии, скончался во вторник, 30 мая, в больнице.

По факту смерти 10-летнего ребенка, пострадавшего при взрыве газа, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Данная статья УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.

Криминалистами в частном одноэтажном жилом доме, где произошел взрыв, были найдены следы коррозии металла трубы в подземном газопроводе, откуда, по предварительным данным, происходила утечка газа, добавили в ведомстве.

Взрыв газа произошел в частном доме в сельском поселении Яндаре, Ингушетия, в понедельник, 29 мая. Два человека пострадали.