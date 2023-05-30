Теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ощущениями после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») во вторник, 30 мая.

«Каждый раз, когда грунтовый сезон заканчивается, я становлюсь счастливым. И я снова счастлив. Сегодня был ветер, сухой корт и я наелся глины. Мне это не нравится», — рассказал он в ходе пресс-конференции.

Спортсмен сказал, что он хочет отдохнуть и хорошо провести время. Также Медведев был бы не против задержаться в Париже подольше.

В следующем круге Зайбот Вилд встретится с лидером игры между французским теннисистом Кантеном Гали и аргентинцем Гвидо Пельей.

Ранее в этот день Медведев проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду, который занимает 172-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Она продлилась 4 часа 15 минут.

Тем временем российская теннисистка Мирра Андреева победила американку Элисон Риске в рамках «Ролан Гаррос» со счетом 6:2, 6:1. Длительность матча составила 57 минут.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня. Помимо Медведева, в основной сетке среди мужчин представлены еще трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.