Теннисист Даниил Медведев проиграл бразильцу и покинул турнир «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира Даниил Медведев во вторник, 30 мая, проиграл бразильцу Тиаго Зайбот-Вилд в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
Даниил Медведев уступил в турнире «Ролан Гаррос» бразильцу Тиаго Зайбот-Вилду, занимающему 172 строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. На этом для россиянина турнир окончен.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Она продлилась 4 часа 15 минут.
Медведев стал первым из россиян, который покинул «Ролан Гаррос» в мужском разряде.
В следующем круге Зайбот-Вилд сыграет с победителем встречи между французским теннисистом Кантеном Гали и аргентинцем Гвидо Пельей.
Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня. Помимо Медведева, в основной сетке среди мужчин представлены еще трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.
22 мая Даниил Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) благодаря победе в турнире серии «Мастерс».