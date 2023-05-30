МЧС: в Ростове-на-Дону женщина погибла при обрушении трибуны на территории Гребного канала

В Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на территории Гребного канала погибла женщина, сообщили в МЧС по Ростовской области 30 мая.

По данным ведомства, в 16:25 поступило сообщение о том, что на улице Пойменной произошло обрушение трибуны. Зрители соревнований на гребном канале прятались от дождя под навесом, однако трибуна не выдержала сильного ветра и перевернулась.

В результате ЧП погибла женщина, число пострадавших по последним данным составляет 25 человек. По словам губернатора региона Василия Голубева, 15 из них — дети. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Голубев добавил, что одного ребенка сейчас оперируют, также привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.

Как рассказала «Известиям» местная жительница, трибуна обрушилась из-за внезапно начавшегося сильного ветра. По ее словам, еще утром погода была хорошей и ухудшилась неожиданно.

Позднее в связи с инцидентом Следственный комитет (СК) по Ростовской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Комментируя происшествие, в свою очередь, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал обрушение трибун на гребном канале несчастным случаем.